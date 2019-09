Brasil en Colombia

Tanto fabricantes de calzados como proveedores continúan creciendo en el mercado colombiano.

Por parte de los fabricantes, además de la participación en ferias en distintos puntos del país (Ej. Colombiamoda en Medellín), realizan presentaciones en otras ciudades con efectivos resultados. También, a través del tiempo, han conformado una adecuada estructura comercial, por medio de ventas directas, representantes y distribuidores, que les permiten tener presencia permanente en el mercado. Brasil exporta a Colombia una media de casi 8 millones de pares anuales.

Para los proveedores de materiales, componentes y tecnología, el mercado colombiano tuvo, en el primer semestre de 2019, un crecimiento del 17% en sus compras, respecto al mismo lapso de 2018.

Productos argentinos

En esta edición de IFLS, retornó un grupo de 8 fabricantes argentinos de calzados, carteras, bolsos y cinturones. Las marcas fueron: CHENNA, LOVELY FLAT SHOES, RINGO, L’EPOQUE, SIRINGO, THE BAGBELT, TITANITOS y VALERIO. Todas fueron apoyadas por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, perteneciente al gobierno nacional.

Una síntesis de las opiniones de los participantes dio cuenta de la buena aceptación de los productos en precio, calidad y diseño, pero aún no se concretaron ventas ante la escasa experiencia importadora de eventuales compradores. Por este motivo, se analiza un cambio de estrategia para facilitar las ventas y acceder a empresas importadoras de mayor envergadura.

Los fabricantes argentinos fueron de Buenos Aires, provincias de Córdoba y Santa Fe.

Opiniones

Como integrante de la delegación argentina, Pablo Bruni, responsable de las marcas RINGO y L’EPOQUE, expresó que “los productos exhibidos fueron muy valorados por diseño, calidad de los cueros y terminación. Tuvimos muchos contactos y hay que seguir apostando a este mercado. La feria es muy concurrida y tiene buen target de expositores”.

Para Damián Valerio de Calzados VALERIO, “estamos competitivos con nuestros productos, sólo que los posibles clientes pequeños y medianos quieren comprar y pagar acá. No tienen experiencia en importar. También debemos procurar clientes más grandes, que no visitan la feria. La alternativa de distribuidores se dificulta porque no tenemos margen para ellos. Creo que debemos evaluar qué medios utilizar para ingresar al mercado”.