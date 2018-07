ARGENTINA | Opiniones en el sector calzado

HUGO ÁLVAREZ Presidente Ejecutivo de CAIPIC-Proveedores

“A pesar de la problemática -paro nacional, situación de mercado, mundial de fútbol, etc.- me sorprendió gratamente la feria. Me pareció una de las mejores de los últimos tiempos en cuanto a la presentación de los stands y al contenido de la propuesta muy actualizada. No obstante a la crisis que vivimos fue interesante y enriquecedora. Sobre los resultados, aún no tuve precisiones, pero he palpado preocupación en muchos expositores por los aumentos de precios e incertidumbre ante el futuro de la economía”.

El dólar en el sector proveedor

“Nuestro sector aún no tiene estabilidad en cuanto a precios, debido a que muchas materias primas están dolarizadas, incluso hay insumos importados, como el caucho, que en dólares ha aumentado en su origen un 40% en un año. Me he informado que algo similar ha sucedido con los componentes de adhesivos”.

El cuero: un caso especial

“Desgraciadamente hay preocupación entre los fabricantes por el precio y disponibilidad de esta materia prima básica. El origen fue la reducción de aranceles de exportación que estableció el gobierno y que fomenta mayores ventas de cueros crudos y salados, sin valor agregado. Esta situación acarrea faltantes en la oferta de cueros para las curtiembres locales y ha alterado el equilibrio de los precios, más allá de la devaluación. Actualmente el cuero en Argentina es poco y caro. Esta realidad se origina en que Argentina procesa entre un 10 y 15% del total de la producción de cueros, y así somos rehenes del precio que pone el mercado externo. Tuvimos suerte en los últimos 10 años que el valor del cuero no se movió porque los mercados internacionales estuvieron tranquilos, pero si llega a moverse nuevamente puede repercutir en los precios del cuero en Argentina”.

A la espera de medidas correctivas

“La situación en el sector proveedor también es muy preocupante, ya que tenemos directa dependencia del sector fabricante. Si no hay ventas, por caída del consumo, repercute a toda la cadena. A los mayores plazos de financiación se ha agregado un mayor volumen de cheques rechazados, que han resentido la cadena de pagos. En nuestra entidad -CAIPIC- tenemos el 30% de los socios con pedidos de licencia, y sabemos que este pedido de licencia es una baja anticipada. Pienso que desde el gobierno se deben revisar urgente medidas en distintas áreas de la economía, como son las excesivas cargas impositivas, las altas tasas de interés, la estabilidad cambiaria y otros factores que influyen directamente sobre la actividad industrial. Aunque reitero, el tema central es la reactivación del consumo”.

Expectativas de exportación

“Bajo la nueva paridad cambiaria que da mayor competitividad a los materiales y componentes argentinos en el mercado exterior, distintos proveedores han comenzado a movilizarse hacia ferias de otros países y han reanudado contactos comerciales. De todos modos, lo hacen con mucha cautela en virtud de experiencias anteriores, que no les han permitido sostener en el tiempo las condiciones de sus ofertas”.