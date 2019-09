Brasil – 30/08/2019



La Amazonia en llamas repercute en las exportaciones de cueros brasileños



El Centro de Curtiembres de Brasil -CICB- aclaró el alcance de presuntas suspensiones de compras por parte de marcas internacionales.

Cuantiosas consecuencias de impacto mundial están teniendo los incendios en la mayor región de bosque tropical del planeta.

La información inicial de la agencia de noticias Reuters, dio cuenta que importantes marcas de calzados e indumentaria como TIMBERLAND, VANS, NAUTICA, NAPAPIJRI, THE NORTH FACE, REEF, KIPLING y otras, pertenecientes a VF Corporation de Estados Unidos, suspendían la compras de cueros brasileños para sus productos a causa del desastre ambiental producido por los incendios en la Amazonia.

Asimismo, el holding señaló que reanudaría las compras cuando “tengamos la confianza y la seguridad de que los materiales utilizados en nuestros productos no contribuyen al daño ambiental en el país”.

Si bien en un primer momento, el Centro de Industrias de Curtiembres Brasileñas -CICB- confirmó la medida, en un comunicado posterior aclaró y se retractó acerca de esta situación, subrayando que las compras no fueron interrumpidas, ni restringidas. Según la entidad de los curtidores, “el importador explicó que continuará con los pedidos de cueros a Brasil, pero solicitó esclarecimientos adicionales sobre el origen y rastreabilidad de los productos”.

De acuerdo a lo expresado por el presidente de CICB, José Bello, “todos los cueros brasileños pasan por un proceso de rastreabilidad y control, auditado por un organismo internacional. Por tal motivo, damos garantías a nuestros compradores sobre manejo, gestión y sustentabilidad de nuestros cueros”.

Tanto informes de la NASA, como del Instituto de Pesquisa Ambiental de la Amazonia -IPAM-, demostraron que los incendios fueron causados por la alta deforestación en la región, que en el periodo Agosto 2018 a Julio 2019 fue 50% mayor que en el mismo lapso de 2017-2018.