ESTADOS UNIDOS – 17/08/2019



Brasil y México: expectantes por la guerra comercial China-USA



Las barreras arancelarias de Trump, disminuyen las importaciones de calzado chino, y abre mayores posibilidades para proveedores de América Latina.

Dirigentes del sector mexicano mantienen fluidas relaciones con la FDRA, la entidad que nuclea a los principales compradores de calzados de Estados Unidos.

En la medida que continúa la tensión entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, respecto a las políticas arancelarias que rigen en ambos países para las importaciones, compradores de las dos naciones se movilizan a la búsqueda de proveedores y mercados alternativos.

En el caso del calzado, Estados Unidos importa anualmente 2.450 millones de pares, de los cuales 1.700 son de origen chino. Este volumen continúa debilitándose por mayores aranceles impuestos, que restan competitividad a los productos chinos. Como consecuencia, los compradores estadounidenses los reemplazan por calzados de otros orígenes.

Dentro de este panorama, crecen las expectativas para México y Brasil.

Desde el país azteca, medios industriales señalan que no obstante a una leve baja en las exportaciones de 2018 respecto a 2017, los despachos a Estados Unidos en el primer semestre de 2019 se recuperan en valor (+7%) en comparación con 2018, por el envío de productos con mayor valor agregado.

Esto se confirma con la mayor afluencia de compradores de Estados Unidos a México, donde el sistema de maquila potencia la capacidad productiva. Se suma, la estratégica proximidad al mercado, donde los calzados mexicanos pueden llegar en cuestión de horas a importantes ciudades estadounidenses.

México vende una media anual de 26 millones de pares a su vecino del Norte.

Por parte de Brasil, no son menores las expectativas, dadas por las últimas cifras registradas. Según informó ABICALÇADOS, en los primeros 7 meses de 2019 se despacharon a los Estados Unidos 7 millones de pares por valor de US$ 119,7 millones, lo que significó un incremento de 33,3% en volumen y 40% en dólares, respecto al mismo lapso de 2018.